Несмотря на санкции, Россия заработала 1 млрд евро на продаже топлива в ЕС в 2023 году, - Politico

Несмотря на санкции на российскую нефть, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки топлива Европейским союзом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как сообщает издание, согласно анализу организации Global Witness на основе данных о поставках Kpler, в 2023 году ЕС закупил около 35 миллионов баррелей очищенного топлива (преимущественно дизельного), которое, по меньшей мере, частично происходит из России.
Эти закупки стали возможны благодаря большой и уже известной лазейке: несмотря на запрет ЕС на почти весь импорт российской нефти, страны все еще могут законно покупать российскую нефть, если она сначала перерабатывается на топливо в других местах.
Результатом является постоянный поток российского топлива в ЕС через такие страны, как Индия и Турция.
Отмечается, что сумма в 1 млрд евро эквивалентна стоимости около 60 тысяч иранских дронов Shahed, которые Россия использует для атак по украинским городам.
21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13-й пакет санкции против России. 22 февраля посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что Европейский союз 23 февраля примет 13 пакет санкций против России за ее войну в Украине.
А уже 23 февраля Европейский союз принял 13-й пакет санкций против России.
Напомним, еще в январе Евросоюз начал обсуждать введение 13-го пакета санкций против РФ. Ограничения хотели утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину, что, собственно, и произошло.
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