Попри санкції. Експорт західної електроніки до Росії повернувся до довоєнного рівня

За його словами, європейські компанії продають електроніку в інші країни, які своєю чергою перепродають її в Росію, й цей канал постачання санкції поки не враховують.

"До початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні",- сказав О'Браєн.

Як зазначається, йдеться про мікросхеми, процесори та інтегральні схеми, які необхідні для створення сучасної зброї.

Посадовець наголосив, що обхід санкцій залишається "суттєвою проблемою". Наразі США виявили причетність до цього п'яти країн: Туреччини, Казахстану, Грузії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Вірменії.

Росія обходить санкції

Попри запроваджені проти Росії санкції, у країни-агресора досі є ресурси купувати технології й випускати зброю для війни проти України.

Зокрема, у поставках електроніки на ринок РФ в обхід західних санкцій підозрюються низка німецькі компанії.

Також раніше ЗМІ встановили понад 20 європейських компаній, які досі постачають товари для армії РФ.

Варто зазначити, що наразі країни G7 вирішили сконцентруватися на боротьбі з лазівками для обходу санкцій проти Росії.