Несмотря на санкции. Экспорт западной электроники в Россию вернулся к довоенному уровню

По его словам, европейские компании продают электронику в другие страны, которые в свою очередь перепродают ее в Россию, и этот канал поставки санкции пока не учитывают.

"До начала этого года Россия смогла реимпортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне", - сказал О'Брайен.

Как говорится, речь идет о микросхемах, процессорах и интегральных схемах, которые необходимы для создания современного оружия.

Чиновник подчеркнул, что обход санкций остается "существенной проблемой". В настоящее время США обнаружили причастность к этому пяти стран: Турции, Казахстана, Грузии, Объединенных Арабских Эмиратов и Армении.

Россия обходит санкции

Несмотря на введенные против России санкции, у страны-агрессора до сих пор есть ресурсы покупать технологии и выпускать оружие для войны против Украины.

В частности, в поставках электроники на рынок РФ в обход западных санкций подозреваются ряд германских компаний.

Также ранее СМИ установили более 20 европейских компаний, до сих пор поставляющих товары для армии РФ.

Стоит отметить, что в настоящее время страны G7 решили сконцентрироваться на борьбе с лазейками для обхода санкций против России.