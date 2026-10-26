Попри руйнування потужностей: у ДТЕК заявили про нові інвестиційні проєкти

Він наголосив, що продовження інвестицій в розвиток енергетики - це принципова позиція власника ДТЕК Ріната Ахметова.

"І ми раді, що зараз бачимо потужні інвестиції в наш сектор. Це сигнал нашим людям, тим, хто працює в ДТЕК, громадянам України та загалом усьому світу, що це наша країна. І попри на всю невизначеність, усі виклики та руйнування наших потужностей, ми будемо продовжувати інвестувати. Ми хочемо й надалі залишатися лідерами у сфері інвестицій", - заявив Тімченко.

За його словами, важливу роль у залученні інвестицій в Україну відіграє співпраця з міжнародними фінансовими інституціями та приватними інвесторами.

Саме довіра міжнародних партнерів дозволяє українським компаніям реалізовувати масштабні проєкти навіть в умовах війни.

Також він наголосив, що одним із важливих сигналів для українського бізнесу стало рішення американської фінансової інституції DFC про співінвестування з українською компанією.

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Це свідчить про те, що українські підприємства залишаються фінансово спроможними та можуть розраховувати на підтримку міжнародних партнерів.

Очільник ДТЕК також зазначив, що компанія продовжує працювати над реалізацією нових енергетичних проєктів. Зокрема, йдеться про розвиток вітрової генерації та впровадження сучасних технологій виробництва електроенергії, які в перспективі дозволять заміщувати вугільну генерацію.

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Тімченко підкреслив, що розвиток енергетики є однією з ключових передумов економічного зростання України.

Водночас реалізація масштабних інвестиційних проєктів потребує активної участі приватного сектору та розбудови довгострокових партнерств із міжнародними фінансовими інституціями.