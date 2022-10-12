Попри ракетні удари відновлено електропостачання 184 населених пунктів у двох областях, - ДТЕК

За останній тиждень і попри російські терористичні атаки ракетами, енергетики компанії ДТЕК повністю відновили електропостачання у 184 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Загалом за тиждень з 3 по 11 жовтня повернули електрику у домівки 56 тисяч родин у 111 населених пунктах Дніпропетровської області. Наразі всі знеструмлені через обстріли споживачі зі світлом.

"Через масований ворожий обстріл 10 жовтня тут було виведено з ладу один з енергооб’єктів іншої енергокомпанії. Без електрики залишилося 29 тисяч абонентів. Енергетикам ДТЕК вдалося знайти рішення та за мінімальну кількість часу перевести на резервні джерела живлення усі відключені домівки. 18 тисяч осель включили вже у той же день, протягом наступного дня запитали ще 7 тисяч абонентів, а в ніч на 12 жовтня відновили електропостачання ще для 4 тисяч сімей завдяки альтернативним схемам живлення", - повідомили в компанії.

Крім того, в Донецькій області за тиждень енергокомпанії змогли повернути електропостачання в оселі 57 тисяч родин у 73 населених пунктах.

Без світла поки що лишаються 85 населених пункти області. Найскладніші напрямки – Бахмутський, Авдіївський, Торецький, Мар’їнський та Лиманський.

Нагадаємо, 10-11 жовтня росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. Напередодні за оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.