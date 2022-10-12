Несмотря на ракетные удары, возобновлено электроснабжение 184 населенных пунктов в двух областях, - ДТЭК

За последнюю неделю и, несмотря на российские террористические атаки ракетами, энергетики компании ДТЭК полностью возобновили электроснабжение в 184 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Всего за неделю с 3 по 11 октября вернули электричество в дома 56 тысяч семей в 111 населенных пунктах Днепропетровской области. Сейчас все обесточены из-за обстрелов потребители со светом.

"Из-за массированного вражеского обстрела 10 октября здесь был выведен из строя один из энергообъектов другой энергокомпании. Без электричества осталось 29 тысяч абонентов. Энергетикам ДТЭК удалось найти решение и за минимальное количество времени перевести на резервные источники питания все отключенные дома. 18 тысяч домов включили уже в тот же день, на следующий день спросили еще 7 тысяч абонентов, а в ночь на 12 октября возобновили электроснабжение еще для 4 тысяч семей благодаря альтернативным схемам питания", - сообщили в компании.

Кроме того, в Донецкой области за неделю энергокомпании смогли вернуть электроснабжение в доме 57 тысяч семей в 73 населенных пунктах.

Без света пока остаются 85 населенных пункта области. Самые сложные направления - Бахмутское, Авдеевское, Торецкое, Марьинское и Лиманское.

Напомним, 10-11 октября россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. Накануне за оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.