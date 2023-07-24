Попри прильоти та евакуацію. РФ прозвітувала про "відбиття" атаки дронів у Криму

Так, за даними Міноборони, анексований півострів, нібито атакували 17 дронів. При цьому нібито "спробу терористичної атаки припинено".

Зокрема, нібито 14 БПЛА, які в РФ називають "українськими" пригнічені коштами РЕБ, з них 11, нібито зазнали краху в акваторії Чорного моря, ще 3 впали на території Криму.

"Три безпілотники знищені засобами ППО, внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих немає", - заявили в російському відомстві.

При цьому у соцмережах публікують відео вибухів на складі боєприпасів у Джанкойському районі.

А гауляйтери Криму вже оголосили евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів в Джанкойському районі.

Атака на Крим 24 липня

Вранці у понеділок, 24 липня, стало відомо про атаку дронів на анексований Крим. Спочатку повідомлялося про вибухи на військовому аеродромі та складі боєприпасів. Також відбулася атака і на столицю Росії, Москву. У ГУР заявили, що атака на Москву є їхньою спецоперацією. Докладніше про наслідки цих атак – у матеріалі РБК-Україна.