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Попри перемир'я. Між Ізраїлем та "Ісламським джихадом" тривають перестрілки

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Неділя 14 травня 2023 00:10
Попри перемир'я. Між Ізраїлем та "Ісламським джихадом" тривають перестрілки Фото: незважаючи на перемир'я між Ізраїлем та Ісламським джихадом тривають бої (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Незважаючи на домовленості між Ізраїлем і палестинським "Ісламським джихадом" про режим припинення вогню бої продовжились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За посередництвом Єгипту між Ізраїлем і бойовиками палестинського "ісламського джихаду" була досягнута угода про режим припинення вогню. Перемир'я мало розпочатися о 22:00. Зазначається, що вже за кілька хвилин після розпочалась перестрілка.

Видання повідомляє, що в угоду входить зобов'язання Ізраїлю припинити так звані "цілеспрямовані вбивства". А "ісламський джихад" у свою чергу повинен припинити ракетні обстріли цивільних в Ізраїлі.

Єгипетські офіційні особи закликали обидві сторони дотримуватися угоди, але ізраїльські військові заявили, що бойовики обстріляли ракетами міста на півдні країни після початку перемир'я. Після цього Ізраїль завдав авіаударів у відповідь, уразивши дві ракетні установки в Газі.

Незважаючи на попередні повідомлення про припинення вогню о 22:00, із Сектора Гази продовжували ракетні обстріли південних ізраїльських міст Сдерот, Кіссуфім та кількох інших міст.

12 травня, вдень ізраїльські військові знищили чергового лідера терористичного угрупування "Ісламський джихад" Аєда Альхусені.

Нагадаємо, 9 травня в Ізраїлі розпочалася операція "Щит і стріла", яка спрямована проти терористів "Ісламського джихаду" у секторі Газа.

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Ізраїль Сектор Газа
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