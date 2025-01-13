Попри перемир'я: армія Ізраїлю вдарила по об'єктах "Хезболли" у Лівані
Впродовж останніх кількох годин ізраїльська армія вдарила по низці об'єктів угруповання "Хезболла" в Лівані. Таким чином усунуті загрози з боку терористів, що загрожують перемир'ю між сторонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Серед уражених цілей були ракетна установка, військовий об'єкт і маршрути вздовж сирійсько-ліванського кордону, що використовувалися для контрабанди зброї для "Хезболли".
Перед ударами військові повідомили про загрози міжнародному механізму, створеному в рамках перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою", які "не були розглянуті".
"ЦАХАЛ продовжує діяти з метою усунення будь-якої загрози Державі Ізраїль і буде запобігати будь-яким спробам терористичної організації "Хезболла" відновити свої сили відповідно до домовленостей про припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
Райони атак
Ліванські ЗМІ повідомили про авіаудари Ізраїлю по селу Хуміне аль-Фаука в окрузі Набатія. Село розташоване на північ від річки Літані, приблизно за 17 кілометрів від ізраїльського кордону.
فيديو لغارة عنيفة جداً استهدفت حومين الفوقا pic.twitter.com/sOqPQmgxFn— هنا لبنان (@thisislebnews) January 12, 2025
Пізніше ліванські ЗМІ повідомили про додаткові ізраїльські авіаудари в районі Джанта у долині Бекаа, неподалік від кордону з Сирією.
Мирна угоду між "Хезболлою" та Ізраїлем
У вересні ЦАХАЛ почала наземну військову операцію проти бойовиків на півдні Лівану. Метою є відтіснити терористів далі від кордону з Ізраїлем та зменшити кількість обстрілів території країни.
З 27 листопада 2024 року Ізраїль та "Хезболла" перебувають у стані перемир'я. За угодою, ізраїльтяни зобов'язалися вивести свої війська з Лівану впродовж 60 днів. Натомість Збройні сили Лівану візьмуть під контроль південні райони країни, щоб терористи не могли відновити там свої позиції.
Мирна угода частково була укладена через те, що ізраїльська армія ліквідувала практично все керівництво "Хезболли".
11 січня на півдні Лівану ЦАХАЛ вдарила по групі бойовиків "Хезболли", що просувалися і становили загрозу.
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