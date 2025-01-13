ua en ru
Пн, 13 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Несмотря на перемирие: армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" в Ливане

Понедельник 13 января 2025 02:34
UA EN RU
Несмотря на перемирие: армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" в Ливане Фото: израильтяне продолжают поражать угрожающие объекты ливанских террористов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В течение последних нескольких часов израильская армия ударила по ряду объектов группировки "Хезболла" в Ливане. Таким образом устранены угрозы со стороны террористов, которые подрывают перемирие между сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Среди пораженных целей были ракетная установка, военный объект и маршруты вдоль сирийско-ливанской границы, которые использовались для контрабанды оружия для "Хезболлы".

Перед ударами военные сообщили об угрозах международному механизму, созданному в рамках перемирия между Израилем и "Хезболлой", которые "не были рассмотрены".

"ЦАХАЛ продолжает действовать с целью устранения любой угрозы Государству Израиль и будет предотвращать любые попытки террористической организации "Хезболла" восстановить свои силы в соответствии с договоренностями о прекращении огня", - говорится в сообщении.

Районы атак

Ливанские СМИ сообщили об авиаударах Израиля по деревне Хумине аль-Фаука в округе Набатия. Село расположено к северу от реки Литани, примерно в 17 километрах от израильской границы.

Позже ливанские СМИ сообщили о дополнительных израильских авиаударах в районе Джанта в долине Бекаа, недалеко от границы с Сирией.

Мирное соглашение между "Хезболлой" и Израилем

В сентябре ЦАХАЛ начала наземную военную операцию против боевиков на юге Ливана. Целью является оттеснить террористов дальше от границы с Израилем и уменьшить количество обстрелов территории страны.

С 27 ноября 2024 года Израиль и "Хезболла" находятся в состоянии перемирия. По соглашению, израильтяне обязались вывести свои войска из Ливана в течение 60 дней. Взамен Вооруженные силы Ливана возьмут под контроль южные районы страны, чтобы террористы не могли восстановить там свои позиции.

Мирное соглашение частично было заключено из-за того, что израильская армия ликвидировала практически все руководство "Хезболлы".

11 января на юге Ливана ЦАХАЛ ударила по группе боевиков "Хезболлы", которые продвигались и представляли угрозу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Хезболла
NEWS
"Хочу жить в Украине". Появилось видео допроса пленных солдат КНДР
"Хочу жить в Украине". Появилось видео допроса пленных солдат КНДР
DAILY
"На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "На секунду подумал, что меня убило". Медик "Клаус" о штурмах, ранениях и "идеальной" эвакуации