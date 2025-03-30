Попри ордер Гааги: Орбан прийме Нетаньяху в Угорщині

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наступного тижня відвідає Угорщину, де його мали б арештувати за ордером Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Проте угорський прем'єр Віктор Орбан відмовляється виконувати це зобов'язання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське медіа The Times of Israel .

Як зазначається, Нетаньяху під час візиту до Угорщини планує зустрітися з Орбаном, який і запросив його відвідати країну з офіційним візитом після рішення суду Гааги.

21 листопада 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньяху та колишнього ізраїльського міністра оборони Йоава Галланта. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людяності під час конфлікту з ХАМАС у Секторі Газа.

Рішення МКС викликало різку реакцію з боку уряду Ізраїлю, який засудив ці ордери та звинуватив суд в упередженості. Крім того, президент США Дональд Трамп у лютому 2025 року підписав указ про введення санкцій проти МКС, звинувативши його в "незаконному переслідуванні США та їхніх союзників", зокрема через ордери на арешт ізраїльських посадовців.

Угорщина, як держава-учасниця Римського статуту Міжнародного кримінального суду, юридично зобов’язана виконувати ордери на арешт, видані цим судом. Тому зобов'язана арештувати Нетаньяху під час його візиту, але Орбан запевнив, що не буде цього робити.

Це вже не перший випадок, коли країни-учасниці Римського статуту відмовлялися виконувати рішення МКС. Зокрема, Монголія не арештувала російського диктатора Володимира Путіна, коли той приїхав з офіційним візитом в країну. Ордер на Путіна був виданий у 2023 році за незаконну депортацію українських дітей в Росію.

Крім того, Польща обіцяла не арештовувати Нетаньяху, якби він вирішив приїхати на 80 річницю визволення "Аушвіцу". Проте ізраїльський прем'єр на захід не приїхав.