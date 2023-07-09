UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Попри ордер на арешт Путіна. Саміт БРІКС вирішили провести в очному форматі

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Саміт БРІКС пройде в офлайн режимі не дивлячись на виданий ордер на арешт російського диктатора Володимира Путні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons.

"Саміт БРІКС триває, і ми завершуємо наші дискусії щодо формату", - сказав він журналістам, додавши, що це буде "фізична" зустріч.

Участь Путіна у саміті БРІКС

Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці на 22-24 серпня заплановано проведення саміту БРІКС. У ньому також має взяти участь і російський диктатор Володимир Путін.

Але у березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Виходячи з того, що ПАР є країною-підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати диктатора, якщо він перебуває на території держави.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що ПАР може перенести саміт до іншої країни. Уряд розглядає можливість звернутися до Китаю з проханням провести зустріч лідерів країн там.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБРИКСВійна Росії проти України