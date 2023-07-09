ua ru
Нд, 09 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Попри ордер на арешт Путіна. Саміт БРІКС вирішили провести в очному форматі

Новость на русском →
ПАР, Неділя 09 липня 2023 17:58
Попри ордер на арешт Путіна. Саміт БРІКС вирішили провести в очному форматі Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Саміт БРІКС пройде в офлайн режимі не дивлячись на виданий ордер на арешт російського диктатора Володимира Путні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barrons.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса підтвердив, що наступного місяця саміт БРІКС, на який запрошено Володимира Путіна, буде "фізичним", попри ордер на арешт російського лідера.

"Саміт БРІКС триває, і ми завершуємо наші дискусії щодо формату", - сказав він журналістам, додавши, що це буде "фізична" зустріч.

Участь Путіна у саміті БРІКС

Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці на 22-24 серпня заплановано проведення саміту БРІКС. У ньому також має взяти участь і російський диктатор Володимир Путін.

Але у березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля, оскільки він причетний до депортації українських дітей. Виходячи з того, що ПАР є країною-підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати диктатора, якщо він перебуває на території держави.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що ПАР може перенести саміт до іншої країни. Уряд розглядає можливість звернутися до Китаю з проханням провести зустріч лідерів країн там.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація БРИКС Війна Росії проти України
NEWS
Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки, - голова МЗС
Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки, - голова МЗС
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі