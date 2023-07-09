Несмотря на ордер на арест Путина. Саммит БРИКС решили провести в очном формате

Саммит БРИКС пройдет в офлайн режиме несмотря на выданный ордер на арест российского диктатора Владимира Путни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barrons .

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса подтвердил, что в следующем месяце саммит БРИКС, на который приглашен Владимир Путин, будет "физическим", несмотря на ордер на арест российского лидера.

"Саммит БРИКС продолжается, и мы завершаем наши дискуссии по формату", - сказал он журналистам, добавив, что это будет "физическая" встреча.

Участие Путина в саммите БРИКС

Напомним, в Южно-Африканской Республике на 22-24 августа запланировано проведение саммита БРИКС. В нем также должен принять участие и российский диктатор Владимир Путин.

Но в марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля, поскольку он причастен к депортации украинских детей. Исходя из того, что ЮАР является страной-подписантом Римского статута, она обязана арестовать диктатора, если он находится на территории государства.

Недавно в СМИ появилась информация, что ЮАР может перенести саммит в другую страну. Правительство рассматривает возможность обратиться в Китай с просьбой провести встречу лидеров стран за рубежом.

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