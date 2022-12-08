Попри аварійні графіки. Мешканців Харкова просять знизити споживання світла

Жителів Харкова та області просять терміново зменшити споживання електроенергії. Попри аварійні відключення, регіон не вкладається в відведені ліміти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.
"На території області вже з 7.00 діють графіки аварійних відключень, але в системі досі зберігається занадто високий рівень споживання. НЕК "Укренерго" просить Харківську область перейти у ліміти", - йдеться в повідомленні.
В ОВА додають: щоб уникнути додаткових аварійних вимкнень у Харкові та районах області, а також зменшити тривалість існуючих, "Харківобленерго" звертається з проханням до населення просто зараз вимкнути всі електроприлади, в яких немає нагальної потреби.
Як повідомлялося, в Одесі та області сьогодні, 8 грудня, тривають екстрені відключення світла. Тому раніше опубліковані графіки не працюють.
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