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Несмотря на аварийные графики. Жителей Харькова просят снизить потребление света

Фото: харьковчан просят снизить потребление электричества (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Жителей Харькова и области просят срочно уменьшить потребление электроэнергии. Несмотря на аварийные отключения, регион не укладывается в отведенные лимиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

"На территории области уже с 7:00 действуют графики аварийных отключений, но в системе до сих пор сохраняется слишком высокий уровень потребления. НЭК "Укрэнерго" просит Харьковскую область перейти в лимиты", - говорится в сообщении.

В ОВА добавляют: чтобы избежать дополнительных аварийных отключений в Харькове и районах области, а также уменьшить продолжительность существующих, "Харьковоблэнерго" обращается с просьбой к населению прямо сейчас выключить все электроприборы, в которых нет необходимости.

Как сообщалось, в Одессе и области сегодня, 8 декабря, продолжаются экстренные отключения света. Поэтому ранее опубликованные графики не работают.

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Харьков