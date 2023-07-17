Попри атаки ворога з повітря наші воїни просуваються на Таврійському напрямку, - Тарнавський

Сили оборони системно знищують росіян на Таврійському напрямку. Однак ворог протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського.

"Попри замінованість територій, роботу ворога з повітря наші воїни просуваються вперед. Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 650 обстрілів", - написав Тарнавський.

Він зауважив, що артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1412 вогневих завдань. А втрати ворога за останню добу вбитими та пораненими склали майже дві роти. Вдалось знищити три склади боєприпасів ворога

Також було знищено 25 одиниць військової техніки противника:

3 танки,

1 ББМ,

3 одиниці БМ-21 "Град",

БПЛА "Орлан-10",

2 ЗРК "Стріла-10",

2 гаубиці 2А65 "Мста-Б",

2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація",

гармати "Гіацинт-Б" і "Гіацинт-С",

гармата Д-30,

ЗРПК "Тунгуска",

автомобільна техніка.

Втрати росіян

Нагадаємо, що втрати російських окупантів продовжують зростати на тлі контрнаступу українських захисників. Загалом з початку повномасштабної війни було ліквідовано понад 236 тисяч ворогів.

Бійці ЗСУ змогли досягти певного успіху з початку червня та відкинули росіян на кількох напрямках. Зокрема, низка населених пунктів була деокупована на південному сході України.

Також українські військові досягли успіху і під Бахмутом, де вони зайняли панівні висоти. Таким чином, ворог усередині міста опинився у пастці.

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