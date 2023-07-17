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Попри атаки ворога з повітря наші воїни просуваються на Таврійському напрямку, - Тарнавський

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Понеділок 17 липня 2023 22:17
Попри атаки ворога з повітря наші воїни просуваються на Таврійському напрямку, - Тарнавський Фото: Сили оборони системно знищують росіян на Таврійському напрямку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони системно знищують росіян на Таврійському напрямку. Однак ворог протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського.

"Попри замінованість територій, роботу ворога з повітря наші воїни просуваються вперед. Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 650 обстрілів", - написав Тарнавський.

Він зауважив, що артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1412 вогневих завдань. А втрати ворога за останню добу вбитими та пораненими склали майже дві роти. Вдалось знищити три склади боєприпасів ворога

Також було знищено 25 одиниць військової техніки противника:

  • 3 танки,
  • 1 ББМ,
  • 3 одиниці БМ-21 "Град",
  • БПЛА "Орлан-10",
  • 2 ЗРК "Стріла-10",
  • 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б",
  • 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація",
  • гармати "Гіацинт-Б" і "Гіацинт-С",
  • гармата Д-30,
  • ЗРПК "Тунгуска",
  • автомобільна техніка.

Втрати росіян

Нагадаємо, що втрати російських окупантів продовжують зростати на тлі контрнаступу українських захисників. Загалом з початку повномасштабної війни було ліквідовано понад 236 тисяч ворогів.

Бійці ЗСУ змогли досягти певного успіху з початку червня та відкинули росіян на кількох напрямках. Зокрема, низка населених пунктів була деокупована на південному сході України.

Також українські військові досягли успіху і під Бахмутом, де вони зайняли панівні висоти. Таким чином, ворог усередині міста опинився у пастці.

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