Попри атаки ворога з повітря наші воїни просуваються на Таврійському напрямку, - Тарнавський
Сили оборони системно знищують росіян на Таврійському напрямку. Однак ворог протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача угруповання військ "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського.
"Попри замінованість територій, роботу ворога з повітря наші воїни просуваються вперед. Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 650 обстрілів", - написав Тарнавський.
Він зауважив, що артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1412 вогневих завдань. А втрати ворога за останню добу вбитими та пораненими склали майже дві роти. Вдалось знищити три склади боєприпасів ворога
Також було знищено 25 одиниць військової техніки противника:
- 3 танки,
- 1 ББМ,
- 3 одиниці БМ-21 "Град",
- БПЛА "Орлан-10",
- 2 ЗРК "Стріла-10",
- 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б",
- 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація",
- гармати "Гіацинт-Б" і "Гіацинт-С",
- гармата Д-30,
- ЗРПК "Тунгуска",
- автомобільна техніка.
Втрати росіян
Нагадаємо, що втрати російських окупантів продовжують зростати на тлі контрнаступу українських захисників. Загалом з початку повномасштабної війни було ліквідовано понад 236 тисяч ворогів.
Бійці ЗСУ змогли досягти певного успіху з початку червня та відкинули росіян на кількох напрямках. Зокрема, низка населених пунктів була деокупована на південному сході України.
Також українські військові досягли успіху і під Бахмутом, де вони зайняли панівні висоти. Таким чином, ворог усередині міста опинився у пастці.
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