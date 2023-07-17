ua ru
Пн, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Несмотря на атаки врага с воздуха, наши воины продвигаются на Таврическом направлении, - Тарнавский

Новина українською →
Понедельник 17 июля 2023 22:17
Несмотря на атаки врага с воздуха, наши воины продвигаются на Таврическом направлении, - Тарнавский Фото: Силы обороны системно уничтожают россиян на Таврическом направлении (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны системно уничтожают россиян на Таврическом направлении. Однако враг за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского.

"Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха наши воины продвигаются вперед. За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 650 обстрелов", - написал Тарнавский.

Он отметил, что артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления выполнили 1412 огневых задач. А потери врага за последние сутки убитыми и ранеными составили почти две роты. Удалось уничтожить три склада боеприпасов врага

Также было уничтожено 25 единиц военной техники противника:

  • 3 танка,
  • 1 ББМ,
  • 3 единицы БМ-21 "Град",
  • БПЛА "Орлан-10",
  • 2 ЗРК "Стрела-10",
  • 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",
  • 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",
  • пушки "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С",
  • пушка Д-30,
  • ЗРПК "Тунгуска",
  • автомобильная техника.

Потери россиян

Напомним, что потери российских оккупантов продолжают расти на фоне контрнаступления украинских защитников. Всего с начала полномасштабной войны было ликвидировано более 236 тысяч врагов.

Бойцы ВСУ смогли добиться определенного успеха с начала июня и отвергли россиян по нескольким направлениям. В частности, ряд населенных пунктов был деоккупирован на юго-востоке Украины.

Также украинские военные преуспели и под Бахмутом, где они заняли господствующие высоты . Таким образом, враг внутри города оказался в ловушке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении
Обстановка сложная, но ВСУ двигаются вперед: Сырский о ситуации на Восточном направлении
DAILY
Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: Результаты летней кампании повлияют на общий ход и содержание войны