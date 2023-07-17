Несмотря на атаки врага с воздуха, наши воины продвигаются на Таврическом направлении, - Тарнавский
Силы обороны системно уничтожают россиян на Таврическом направлении. Однако враг за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего группировкой войск "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского.
"Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха наши воины продвигаются вперед. За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 650 обстрелов", - написал Тарнавский.
Он отметил, что артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления выполнили 1412 огневых задач. А потери врага за последние сутки убитыми и ранеными составили почти две роты. Удалось уничтожить три склада боеприпасов врага
Также было уничтожено 25 единиц военной техники противника:
- 3 танка,
- 1 ББМ,
- 3 единицы БМ-21 "Град",
- БПЛА "Орлан-10",
- 2 ЗРК "Стрела-10",
- 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",
- 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",
- пушки "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С",
- пушка Д-30,
- ЗРПК "Тунгуска",
- автомобильная техника.
Потери россиян
Напомним, что потери российских оккупантов продолжают расти на фоне контрнаступления украинских защитников. Всего с начала полномасштабной войны было ликвидировано более 236 тысяч врагов.
Бойцы ВСУ смогли добиться определенного успеха с начала июня и отвергли россиян по нескольким направлениям. В частности, ряд населенных пунктов был деоккупирован на юго-востоке Украины.
Также украинские военные преуспели и под Бахмутом, где они заняли господствующие высоты . Таким образом, враг внутри города оказался в ловушке.
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