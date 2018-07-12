Поправки щодо апеляції у ВАКС будуть прийняті сьогодні, - нардеп

За словами Помазанова, є 5-6 варіантів поправки щодо апеляції у ВАКС

Поправки стосовно норми апеляції у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) будуть ухвалені сьогодні. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова підкомітету з питань діяльності адвокатури та регулювання надання правової допомоги громадянам комітету Верховної ради з питань правової політики та правосуддя, народний депутат від НФ Андрій Помазанов.

За його словами, наразі є 5-6 варіантів цієї поправки.

"Зараз у тексті законопроекту до другого читання у нас є декілька варіантів правок по нормі апеляції ВАКС. Жодна комітетом не була підтримана, тому сьогодні рішення комітету не має. Поправка може бути прийнята, але на розсуд залу. Наразі є 5-6 варіантів", - сказав нардеп.

Парламентар підкреслив, що жодна з правок не відповідає ані вимогам українського суспільства, ані вимогам міжнародних партнерів.

"Є варіант про передачу всіх справ, є варіант, що почалось слідство, але не почався суд… Є варіант, що почався суд, але не почався розгляд. Втім, жодна з поправок не відповідає ані вимогам нашого суспільства, ані вимогам міжнародних партнерів. Тому сьогодні нам треба знайти один компроміс, яким чином ми це можемо бачити", - повідомив Помазанов.

За його словами, наразі під ризиком не тільки передача всіх справ, які підслідні НАБУ, але й ухвалення закону в цілому.

Нагадаємо, голова парламенту Андрій Парубій о 12:00 збирав глав фракцій на нараду щодо правок про апеляцію у зв'язку з прийняттям закону про ВАКС.