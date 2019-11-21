Поправка Геруса по импорту э/э из РФ наносит геополитический вред Украине и Молдове, - эксперт

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Эксперт заявил, что поправка Геруса бьет по интересам Украины

"Поправка Геруса", которая возобновила импорт электроэнергии из РФ, наносит существенный геополитический вред Украине и Молдове. Об этом написал политолог Евгений Магда на своей странице в Facebook, комментируя высказывания молдавского аналитика Корнелиу Чуря об импорте Украиной электроэнергии из РФ.

"Местный аналитик Корнелиу Чуря (кстати, попробую с ним познакомиться) считает, что поправка Геруса в отношении импорта российской электроэнергии бьет не только по интересам Украины, разрушая его энергетическую стратегию, но и наносит реальный вред Молдове, поскольку развязывает руки Приднестровью. На фоне того, что в Молдове произошло усиление власти «красного президента» Игоря Додона (большинство министров нового правительства, которое возглавил Ион Кику – его бывшие советники), подобные экономические фокусы с украинской стороны наносят существенный геополитический вред", - написал Магда.

Он также подчеркнул, что позиция украинской власти, которая разрешила импорт электроэнергии из страны-агрессора, и в то же время призывает к ужесточению международных санкций против России, выглядит странной.

"Сложно не согласиться с господином Чурей, что импортировать электроэнергию из России и призывать к ужесточению санкций против агрессора – выглядит несколько странным", - отметил Магда.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта.

За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч / сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что не знал о том, что принятые изменения в законодательство, известные как “поправка Геруса”, дали возможность восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

Народный депутат Украины, член фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар заявила, что «поправка Геруса», которая возобновила импорт электроэнергии из России, закрывает путь Украине к энергоинтеграции с ЕС, и оппозиция будет добиваться ее отмены.