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Поповнили обмінний фонд та контратакували: у Третій штурмовій розповіли про Харківський напрямок

Ілюстративне фото: у Третій штурмовій розповіли про Харківський напрямок (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Бійці Третьої штурмової бригади провели успішний контрнаступ у Харківській області. Там було захоплено у полон декілька росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Третьої штурмової.

Як розповіли у бригаді, їх бійці провели успішні контратакувальні дії на позиціях противника в районі Харківської області. Також під час контрнаступу вдалось захопити у полон декілька російських військових.

"Наслідки - у фото від комроти друга Дацика та 2-го штурмового батальйону. Як гадаєте, з кого зняли погони?" - написали у Третій штурмовій.

Ситуація у Харківській області

Наприкінці серпня Третя штурмова бригада провела контрнаступ у Харківській області, просунувшись на майже 2 км. Вони захопили батальйонний район оборони та кілька опорних пунктів ворога. Командир Андрій Білецький заявив, що ці дії відвернули увагу росіян від напрямку Макіївки.

Нещодавно українські військові захопили окопи й зняли ворожу рацію зі вбитого окупанта. Також під час зачистки було знайдено живого росіянина, який просив не вбивати та розповів все про свій особовий склад

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