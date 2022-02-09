Попов возглавит набсовет "СКМ"

"Последние изменения в корпоративном управлении АО "СКМ" являются логическим продолжением нашей инвестиционной модели, которую мы последовательно реализуем уже несколько лет. Учитывая фокус менеджмента SCM и лично Олега Попова на международных инвестициях, в украинском АО "СКМ" теперь создан наблюдательный совет, председателем которого станет Олег Попов", - отметили в компании.

В SCM также указали, что новый генеральный директор АО "СКМ" Анжела Яценко будет руководить операционной деятельностью компании.

Основной целью АО "СКМ" является консультативная поддержка международной инвестиционной деятельности SCM Holdings и иных копаний группы, напомнили в компании. Попов руководит всей инвестиционной группой SCM, возглавляя с ноября 2018 основную инвестиционную компанию группы - SCM Holdings Limited.

"Олег Попов и другие члены нашей инвестиционной команды представляют интересы SCM как в инвестиционных комитетах компаний SCM, так и в наблюдательных советах наших бизнесов. Инвестиционная деятельность SCM уже давно является международной, тогда как операционная деятельность бизнесов, в которые мы инвестируем, сосредоточена в странах, где работают производственные и иные активы, включая Украину", - сообщили в SCM.

Напомним, ключевые бизнесы SCM: горно-металлургическая группа "Метинвест", энергохолдинг ДТЭК, банк Первый украинский международный банк (ПУМБ), страховые компании "АСКА" и "АСКА-Жизнь", телекоммуникационная компания "Укртелеком", медиа группа "Украина", инвестиционная компания UMG Investments, "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Портинвест", "Лемтранс" (транспортный бизнес), "Харвист Холдинг" (сельское хозяйство).

100%-м собственником акций SCM является бизнесмен Ринат Ахметов.

Яценко в начале октября 2009 года была назначено главным бухгалтером АО "СКМ", а до этого с начала декабря 1994 года занимала должность директора аудиторской фирмы ООО "Донбасс-Аудит".