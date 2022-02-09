Попов очолить наглядову раду "СКМ"

"Останні зміни в корпоративному управлінні АТ "СКМ" є логічним продовженням нашої інвестиційної моделі, яку ми послідовно реалізуємо вже кілька років. Враховуючи фокус менеджменту SCM і особисто Олега Попова на міжнародних інвестиціях, в українському АТ "СКМ" тепер створено наглядову раду, головою якої стане Олег Попов", - зазначили в компанії.

У SCM також вказали, що новий генеральний директор АТ "СКМ" Анжела Яценко керуватиме операційною діяльністю компанії.

Основною метою АТ "СКМ" є консультативна підтримка міжнародної інвестиційної діяльності SCM Holdings та інших Копань групи, нагадали в компанії. Попов керує всією інвестиційною групою SCM, очолюючи з листопада 2018 основну інвестиційну компанію групи - SCM Holdings Limited.

"Олег Попов та інші члени нашої інвестиційної команди представляють інтереси SCM як в інвестиційних комітетах компаній SCM, так і в наглядових радах наших бізнесів. Інвестиційна діяльність SCM вже давно є міжнародною, тоді як операційна діяльність бізнесів, в які ми інвестуємо, зосереджена в країнах, де працюють виробничі та інші активи, включаючи Україну", - повідомили в SCM.

Нагадаємо, ключові бізнеси SCM: гірничо-металургійна група "Метінвест", енергохолдинг ДТЕК, банк Перший український міжнародний банк (ПУМБ), страхові компанії "АСКА" і "АСКА-Життя", телекомунікаційна компанія "Укртелеком", медіа група "Україна", інвестиційна компанія UMG Investments, ЕСТА Холдинг (нерухомість), "Портінвест", "Лемтранс" (транспортний бізнес), "Харвіст Холдинг" (сільське господарство).

100%-м власником акцій SCM є бізнесмен Рінат Ахметов.

Яценко на початку жовтня 2009 року була призначена головним бухгалтером АТ "СКМ", а до цього з початку грудня 1994 року обіймала посаду директора аудиторської фірми ТОВ "ДОНБАС-Аудит".