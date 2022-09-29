ua ru
Чт, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Попов і ще 2 українці повернулися до тренувань "Динамо"

Новость на русском →
Львів, Четвер 29 вересня 2022 09:19
Попов і ще 2 українці повернулися до тренувань "Динамо" Фото: Денис Попов пропустив увесь вересень (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Тріо українських футболістів на чолі з оборонцем Денисом Поповим покинули лазарет київського "Динамо" перед відновленням змагань в українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Воротар Руслан Нещерет, центрбек Денис Попов і нападник Владислав Кулач повернулися до загальної групи "біло-синіх". Разом із партнерами вони прибули до Львова для підготовки до найближчих матчів.

У голкіпера на початку осені діагностували другий перелом носа впродовж року. Натомість оборонець зазнав травми плеча в 2-му турі УПЛ проти "Дніпра-1", а форвард через низку проблем зі здоров'ям не виходив на поле з грудня.

Разом із іншими "динамівцями" тріо виконавців готується без обмежень до поєдинку чемпіонату України проти закарпатського "Миная" 2 жовтня. Наступного тижня "Динамо" проведе два матчі: 6 жотвня – виїзний проти французького "Ренна" в Лізі Європи, а 9 жовтня – у Львові проти місцевого "Руха".

Цього тижня Прем'єр-ліга роздала нагороди найкращим тренеру та гравцю серпня-вересня. Обидва призи дісталися представникам рівненського "Вереса" – Юрію Вірту та Дмитру Кльоцу відповідно.

До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана
Роман Чернишев, Віталій Носач Як Умань приймала хасидів під час війни. Репортаж РБК-Україна зі свята Рош ха-Шана