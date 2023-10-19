UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поплічнику Медведчука оголошено підозру. Вигадував "інсайди" для роспропаганди

Фото: Максим Гольдарб (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності Максиму Гольдарбу, який був ведучим телеканалу екс-нардепа Віктора Медведчука та лідером проросійської партії "Союз лівих сил".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як розповіли у спецслужбі, стосовно фігуранта було зібрано доказову базу протиправної діяльності.

Гольдарб втік із Києва на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, та публічно підтримав збройну агресію Кремля.

За даними правоохоронців, зрадник публікував прокремлівські повідомлення на своїх каналах у Telegram та YouTube із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів.

У цих матеріалах Гольдарб поширював фейки про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та про внутрішню обстановку в країні.

"Крім того, він розповсюджував вигадані ним "інсайди" про нібито "плани" декількох європейських країн "анексувати" територію на заході України", - повідомили в СБУ.

Також фігурант неодноразово брав участь у "телемостах" із кремлівськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму та російських ток-шоу.

"Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта", - наголошують у спецслужбах.

Гольдарбу повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  •  ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У СБУ додали, що оскільки фігурант переховується від правосуддя, продовжуються комплексні заходи щодо встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини.

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру колишнього адвоката екс-нардепа Віктора Медведчука та проросійського пропагандиста Анатолія Шарія Валентину Рибіну. Зрадник працює в окупаційному "уряді Росії".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України