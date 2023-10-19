Поплічнику Медведчука оголошено підозру. Вигадував "інсайди" для роспропаганди

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності Максиму Гольдарбу, який був ведучим телеканалу екс-нардепа Віктора Медведчука та лідером проросійської партії "Союз лівих сил".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Як розповіли у спецслужбі, стосовно фігуранта було зібрано доказову базу протиправної діяльності.
Гольдарб втік із Києва на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, та публічно підтримав збройну агресію Кремля.
За даними правоохоронців, зрадник публікував прокремлівські повідомлення на своїх каналах у Telegram та YouTube із загальною аудиторією понад 140 тис. користувачів.
У цих матеріалах Гольдарб поширював фейки про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та про внутрішню обстановку в країні.
"Крім того, він розповсюджував вигадані ним "інсайди" про нібито "плани" декількох європейських країн "анексувати" територію на заході України", - повідомили в СБУ.
Також фігурант неодноразово брав участь у "телемостах" із кремлівськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму та російських ток-шоу.
"Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта", - наголошують у спецслужбах.
Гольдарбу повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
У СБУ додали, що оскільки фігурант переховується від правосуддя, продовжуються комплексні заходи щодо встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини.
Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру колишнього адвоката екс-нардепа Віктора Медведчука та проросійського пропагандиста Анатолія Шарія Валентину Рибіну. Зрадник працює в окупаційному "уряді Росії".
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