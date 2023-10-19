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Приспешнику Медведчука объявили подозрение. Придумывал "инсайды" для роспропаганды

Фото: Максим Гольдарб (facebook.com)
Автор: Владимир Костырин

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности Максиму Гольдарбу, который был ведущим телеканала экс-нардепа Виктора Медведчука и лидером пророссийской партии "Союз левых сил".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как рассказали в спецслужбе, в отношении фигуранта была собрана доказательная база противоправной деятельности.

Гольдарб сбежал из Киева в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину, и публично поддержал вооруженную агрессию Кремля.

По данным правоохранителей, предатель публиковал прокремлевские сообщения на своих каналах в Telegram и YouTube с общей аудиторией более 140 тыс. пользователей.

В этих материалах Гольдарб распространял фейки о деятельности высшего военно-политического руководства Украины и о внутренней обстановке в стране.

"Кроме того, он распространял вымышленные им ""инсайды" о якобы "планах" нескольких европейских стран "аннексировать" территорию на западе Украины", - сообщили в СБУ.

Также фигурант неоднократно участвовал в "телемостах" с кремлевскими пропагандистами, которые готовили постановочные сюжеты для телеканалов временно оккупированного Крыма и российских ток-шоу.

"Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта", - отмечают в спецслужбах.

Гольдарбу сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ добавили, что так как фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождение и привлечению к ответственности за преступления.

Ранее сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении бывшему адвокату экс-нардепа Виктора Медведчука и пророссийского пропагандиста Анатолия Шария Валентину Рыбину. Предатель работает в оккупационном "правительстве России".

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Служба безопасности Украины