ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Поплавский проголосовал на выборах в Раду

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 17:06
Поплавский проголосовал на выборах в Раду
Фото: Михаил Поплавский (из открытых источников)

Поплавский голосовал на 212 избирательном участке в Дарницком районе

Лидер "Аграрной партии" Михаил Поплавский проголосовал на выборах в Верховную раду на 212 избирательном участке в Дарницком районе Киева. Об этом сообщают "Украинские новости".

Как сообщается, на участок Поплавский прибыл в 10 утра "в хорошем настроении".

Лидер политсилы взял бюллетени и зашел в кабинку для тайного голосования. Затем вышел к журналистам отметив, что проголосовал "за мир, будущее Украины и возрождения украинского села."

Поплавский проголосовал на выборах в Раду

Поплавский заявил, что от нового парламента ожидает профессионализма.

"Я верю, что молодость с опытом даст хороший результат в парламенте Украины", - отметил Поплавский.

Также он призвал всех украинцев не быть равнодушными к судьбе страны, прийти на выборы и проголосовать.

 

Полиция открыла 21 уголовное дело из-за нарушений в день выборов Выборы в Раду: как проходит голосование
Новости Украины Порошенко Зеленский Михаил ПоплавскийАграрная партия Украинывыборы в Раду
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь