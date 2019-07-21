Поплавский проголосовал на выборах в Раду

Фото: Михаил Поплавский (из открытых источников)

Поплавский голосовал на 212 избирательном участке в Дарницком районе

Лидер "Аграрной партии" Михаил Поплавский проголосовал на выборах в Верховную раду на 212 избирательном участке в Дарницком районе Киева. Об этом сообщают "Украинские новости".

Как сообщается, на участок Поплавский прибыл в 10 утра "в хорошем настроении".

Лидер политсилы взял бюллетени и зашел в кабинку для тайного голосования. Затем вышел к журналистам отметив, что проголосовал "за мир, будущее Украины и возрождения украинского села."

Поплавский заявил, что от нового парламента ожидает профессионализма.

"Я верю, что молодость с опытом даст хороший результат в парламенте Украины", - отметил Поплавский.

Также он призвал всех украинцев не быть равнодушными к судьбе страны, прийти на выборы и проголосовать.