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Поплавський проголосував на виборах в Раду

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 17:06
Поплавський проголосував на виборах в Раду
Фото: Михайло Поплавський (з відкритих джерел)

Поплавський голосував на 212 виборчій дільниці в Дарницькому районі

Лідер "Аграрної партії" Михайло Поплавський проголосував на виборах у Верховну раду на 212 виборчій дільниці в Дарницькому районі Києва. Про це повідомляють "Українські новини".

Як повідомляється, на участок Поплавський прибув до 10 ранку "у доброму гуморі".

Лідер політсили взяв бюлетені і зайшов у кабінку для таємного голосування. Потім вийшов до журналістів зазначивши, що проголосував "за мир, майбутнє України та відродження українського села".

Поплавський проголосував на виборах в Раду

Поплавський заявив, що від нового парламенту очікує професіоналізму.

"Я вірю, що молодість з досвідом дасть хороший результат в парламенті України", - зазначив Поплавський.

Також він закликав всіх українців не бути байдужими до долі країни, прийти на вибори і проголосувати.

 

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