Поплавський проголосував на виборах в Раду

Фото: Михайло Поплавський (з відкритих джерел)

Поплавський голосував на 212 виборчій дільниці в Дарницькому районі

Лідер "Аграрної партії" Михайло Поплавський проголосував на виборах у Верховну раду на 212 виборчій дільниці в Дарницькому районі Києва. Про це повідомляють "Українські новини".

Як повідомляється, на участок Поплавський прибув до 10 ранку "у доброму гуморі".

Лідер політсили взяв бюлетені і зайшов у кабінку для таємного голосування. Потім вийшов до журналістів зазначивши, що проголосував "за мир, майбутнє України та відродження українського села".

Поплавський заявив, що від нового парламенту очікує професіоналізму.

"Я вірю, що молодість з досвідом дасть хороший результат в парламенті України", - зазначив Поплавський.

Також він закликав всіх українців не бути байдужими до долі країни, прийти на вибори і проголосувати.