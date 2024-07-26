Попит знизився, а ціни ростуть: у яких містах України частіше купують офіси

З початком повномасштабного вторгнення ринок продажу офісів в Україні дещо втратив позиції – кількість оголошень та відгуків відчутно знизилась. Проте медіанна вартість купівлі такого типу об’єктів зростає з року в рік.

Аналітики OLX Нерухомість розповіли РБК-Україна про попит, пропозиції та вартість на офісну нерухомість в ключових регіонах країни.

Яка ситуація з попитом на офіси у Києві

Раніше, коли попит на офісні приміщення був високим, у 2021 році у Києві на платформі були опубліковані 4371 оголошення про продаж офісів. Вони отримали понад 100 тисяч відгуків користувачів, а медіанна вартість становила – понад 5,2 млн гривень за об’єкт.

У рік початку повномасштабної війни кількість оголошень знизилась майже удвічі – 2645, на які стали відгукуватися у 10 разів рідше. При цьому медіанна вартість зросла до 6,9 млн гривень.

У 2023 році кількість оголошень зрівнялась з довоєнним показником (4334), водночас кількість відгуків знизилась до 20 тисяч. Медіанна вартість продовжила ріст й становила 9,6 млн гривень.

У період із січня по травень нинішнього року у Києві на платформі OLX опубліковано 2776 оголошень, що отримали 7700 відгуків. Медіанна вартість зросла ще більше – до 11,3 млн гривень.

Офісна нерухомість у Львові

На відміну від Києва, для ринку продажу офісів Львова наслідки військового вторгнення зі сторони РФ виявилися менш значними. У 2021 році на платформі OLX було опубліковано 359 оголошень, що отримали 3636 відгуків. Медіанна вартість продажу офісу склала – 2,4 млн гривень. Наступного року попит та пропозиція знизились, але не так суттєво – 310 оголошень та 2456 відгуків, при медіанній ціні – 3,1 млн гривень.

У 2023 році кількість оголошень перевищила довоєнні показники – 403, а кількість відгуків становила – 3184. При цьому медіанна вартість навіть дещо знизилась, якщо порівнювати з 2022 роком – 3 млн гривень.

За перші 5 місяців 2024 року у Львові опубліковано 209 оголошень, що отримали 1035 відгуків. Медіанна вартість зросла одразу на 30% й становить 3,9 млн гривень.

Офісна нерухомість в Одесі, Дніпрі та Харкові

В Одесі та Дніпрі ситуація схожа. Якщо порівнювати 2021 та 2023 роки, то кількість оголошень знизилась на 36% та 21% відповідно. Кількість відгуків знизилась утричі. При цьому, як у випадку зі Києвом та Львовом, медіанні ціни на офісну нерухомість в Одесі та Дніпрі останні 4 роки зростають. Станом на червень 2024 року вони становлять 3,1 (ріст 48% з 2021 року) та 4,7 (ріст 123% з 2021 року) млн гривень відповідно.

Найбільше повномасштабне вторгнення відзначилось на ринку офісної нерухомості у Харкові. Це єдине велике місто, де ціна на такий тип нерухомості знизилась – з 2,4 млн гривень у 2021 до 2,2 млн гривень станом на червень 2024 року.

Значно скоротилась й кількість оголошень – удвічі, якщо порівнювати 2021 та 2023 роки (896 та 400 відповідно), а кількість відгуків — уп'ятеро (14 тисяч та 2 600 відповідно). За 5 місяців 2024 року на платформі OLX опубліковано 246 оголошень, на які отримано 825 відгуків.

Особливістю ринку офісної нерухомості є те, що попри виклики повномасштабної війни, ціна на такі об’єкти зростає практично у всіх великих містах. Пропозиція на ринку відновилась до довоєнних показників, втім попит все ще суттєво відстає.