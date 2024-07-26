Спрос снизился, а цены растут: в каких городах Украины чаще покупают офисы

С началом полномасштабного вторжения рынок продаж офисов в Украине несколько потерял позиции – количество объявлений и отзывов ощутимо снизилось. Однако медианная стоимость покупки такого типа объектов растет из года в год.

Какая ситуация со спросом на офисы в Киеве

Ранее, когда спрос на офисные помещения был высоким, в 2021 году в Киеве на платформе было опубликовано 4371 объявления о продаже офисов. Они получили более 100 тысяч отзывов пользователей, а медианная стоимость составила – более 5,2 млн. гривен за объект.

В год начала полномасштабной войны количество объявлений снизилось почти вдвое – 2645, на которые стали отзываться в 10 раз реже. При этом медиа стоимость возросла до 6,9 млн гривен.

В 2023 году количество объявлений сравнялось с довоенным показателем (4334), в то же время количество отзывов снизилось до 20 тысяч. Медианная стоимость продлила рост и составила 9,6 млн гривен.

В период с января по май нынешнего года в Киеве на платформе OLX было опубликовано 2776 объявлений, получивших 7700 отзывов. Медианная стоимость выросла еще больше – до 11,3 млн. гривен.

Офисная недвижимость во Львове

В отличие от Киева, для рынка продаж офисов Львова последствия военного вторжения со стороны РФ оказались менее значительными. В 2021 году на платформе OLX было опубликовано 359 объявлений, получивших 3636 отзывов. Медианная стоимость продажи офиса составила – 2,4 млн. гривен. В следующем году спрос и предложение снизились, но не столь существенно – 310 объявлений и 2456 отзывов, при медианной цене – 3,1 млн гривен.

В 2023 году количество объявлений превысило довоенные показатели – 403, а количество отзывов составляло – 3184. При этом медиа стоимость даже несколько снизилась, если сравнивать с 2022 годом – 3 млн гривен.

За первые 5 месяцев 2024 года во Львове опубликовано 209 объявлений, получивших 1035 отзывов. Медианная стоимость выросла сразу на 30% и составляет 3,9 млн. гривен.

Офисная недвижимость в Одессе, Днепре и Харькове

В Одессе и Днепре ситуация похожая. Если сравнивать 2021 и 2023 годы, количество объявлений снизилось на 36% и 21% соответственно. Количество отзывов снизилось втрое. При этом, как в случае с Киевом и Львовом, медиа цены на офисную недвижимость в Одессе и Днепре последние 4 года растут. По состоянию на июнь 2024 года они составляют 3,1 (рост 48% с 2021 года) и 4,7 (рост 123% с 2021 года) млн. гривен соответственно.

Наиболее полномасштабное вторжение отличилось на рынке офисной недвижимости в Харькове. Это единственный крупный город, где цена на такой тип недвижимости снизилась – с 2,4 млн гривен в 2021 году до 2,2 млн гривен по состоянию на июнь 2024 года.

Значительно сократилось и количество объявлений – вдвое, если сравнивать 2021 и 2023 годы (896 и 400 соответственно), а количество отзывов – в пять раз (14 тысяч и 2 600 соответственно). За 5 месяцев 2024 года на платформе OLX опубликовано 246 объявлений, на которые получено 825 отзывов.

Особенностью рынка офисной недвижимости является то, что, несмотря на вызовы полномасштабной войны, цена на такие объекты растет практически во всех крупных городах. Предложение на рынке возобновилось до довоенных показателей, впрочем, спрос все еще существенно отстает.