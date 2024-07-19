Попит не знижується. Скілкьи коштує орендувати квартиру в Києві влітку

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Чи зростає попит на оренду влітку

Літо - відносно спокійний на ринку період, коли житлом цікавляться менше. Впливають і постійні обстріли, відключення світла. Але, попри це, в Києві за останні пару місяців на 10-15% зріс попит на оренду квартир, а продаж впав приблизно на 5%, розповідає в коментарі РБК-Україна рієлтор Людмила Колєснік.

Через постійну небезпеку від ракетних ударів, найбільше цікавляться житлом в районах, де менше критичної інфраструктури, каже фахівець.

"Підвищений попит на оренду почався з другої декади травня і триває до цього часу. Ціни піднімалися поступово після закінчення опалювального сезону, а більш значне підвищення цін припало саме на червень-липень", – відзначає експерт.

За її словами, орендарі шукають в більшості однокімнатні квартири в монолітних будинках, найчастіше в бюджеті до 10-15 тисяч гривень.

"Ще помітила, що молоді люди обирають середні і вищі поверхи, більш старше покоління обирає нижчі. При виборі житла перш за все звертають увагу на чистоту і стан самого будинку. Наявність генератора в будинку і всієї необхідної електротехніки в самій квартирі – обов’язковий критерій", – коментує вона тенденції попиту.

Що впливає на вартість нерухомості

Ціни на оренду житла в Києві залежать від низки факторів. Зокрема:

Розташування. Центр міста (наприклад, Печерський район) завжди дорожчий через близькість до адміністративних будівель, офісів, культурних і розважальних центрів. Віддалені райони або передмістя мають нижчі ціни через більшу відстань від центру.

Транспортна доступність. Близькість до метро, зупинок громадського транспорту, головних доріг впливає на вартість оренди. Зручна транспортна розв'язка робить житло привабливішим.

Фото: Попри "спокійний" в попиті літній період, інтерес до оренди житла в Києві активізується (Віталій Носач/РБК-Україна)

Стан квартири та ремонт, інфраструктура району. Наявність поблизу магазинів, супермаркетів, шкіл, дитячих садків, медичних закладів, парків, спорткомплексів тощо впливає на вартість оренди. Впливає і наявність в ЖК охорони, консьєрж-сервісу.

Площа та планування квартири. Сучасні планування (наприклад, квартири-студії) можуть бути дорожчими через популярність серед молоді та одиноких людей. Поверх та вид з вікна. Раніше житло на високих поверхах можна було здати дорожче. Тепер зробити це стало складніше через відключення світла: мало хто захоче підніматися на 15-й поверх пішки.

Скільки коштує орендувати квартиру в Києві: ціни по районах

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Києві варіюються залежно від району. Оренда такого житла в столиці коливається від 8,400 до 18,300 грн на місяць залежно від розташування та умов. Наводимо приклади цін на однокімнатні квартири станом на липень 2024 року:

Г олосіївський район : приблизно 13,200 грн на місяць;

: приблизно 13,200 грн на місяць; Печерський район : найдорожчий у Києві район, де середня ціна за оренду однокімнатної квартири становить 18,300 грн;

: найдорожчий у Києві район, де середня ціна за оренду однокімнатної квартири становить 18,300 грн; Деснянський район : найбільш бюджетний варіант, з орендою від 8,400 до 11,600 грн;

: найбільш бюджетний варіант, з орендою від 8,400 до 11,600 грн; Дарницький район : середня ціна становить від 12,600 до 18,300 грн;

: середня ціна становить від 12,600 до 18,300 грн; Подільський район : від 9 000 грн.

: від 9 000 грн. Оболонський район : середня ціна - близько 13,000 грн;

: середня ціна - близько 13,000 грн; Святошинський район : приблизно 11,000 грн;

: приблизно 11,000 грн; Солом'янський район : в середньому 13,000 грн;

: в середньому 13,000 грн; Шевченківський район: близько 14,000 грн на місяць.

Фото: Приклади цін на оренду житла в різних районах Києва (скріншоти з сайту Olx.ua)

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: коментар фахівця з продажу нерухомості для РБК-Україна, дані з сайтів Olx.ua, Minfin, Dom.ria.com та Lun.ua.