ua en ru
Ср, 26 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Попит на валюту зростає: банки збільшили ввезення готівки в Україну

Україна, Середа 26 червня 2024 08:21
UA EN RU
Попит на валюту зростає: банки збільшили ввезення готівки в Україну Фото: в Україну ввезли готівкових доларів та євро більш ніж на 1 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у травні 2024 року, становив 1,176 млрд доларів. Це на 4% більше, ніж у квітні (1,126 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

При цьому банки ввезли за травень 846 млн готівкових доларів, що на 28% більше, ніж у квітні (661 млн доларів). Обсяг готівкових євро скоротився до 330 млн доларів в еквіваленті (462 млн у квітні).

Попит на валюту зростає: банки збільшили ввезення готівки в Україну

За даними НБУ, за травень із України вивезли валюти на 121 млн доларів.

Попит на валюту зростає: банки збільшили ввезення готівки в Україну

Основна валюта

За даними дослідження Центру геоекономіки Атлантичної ради, ролі долара як основної світової резервної валюти нічого не загрожує у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Потенційні суперники, включаючи євро, мають обмежені можливості кинути виклик долару найближчим часом.

Долар продовжує домінувати у валютних резервах, торгових рахунках та валютних операціях у всьому світі. Сьогодні у доларах номіновано 58% іноземних резервів у всьому світі. Крім того, на долар припадає 54% експортних операцій та 88% валютообмінних транзакцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Банки
NEWS
Загроза для Торецька зросла. Експерт розкрив тактику окупантів у боях на сході
Загроза для Торецька зросла. Експерт розкрив тактику окупантів у боях на сході
DAILY
Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко: У діях росіян є ознаки геноциду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко: У діях росіян є ознаки геноциду