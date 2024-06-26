Попит на валюту зростає: банки збільшили ввезення готівки в Україну

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у травні 2024 року, становив 1,176 млрд доларів. Це на 4% більше, ніж у квітні (1,126 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

При цьому банки ввезли за травень 846 млн готівкових доларів, що на 28% більше, ніж у квітні (661 млн доларів). Обсяг готівкових євро скоротився до 330 млн доларів в еквіваленті (462 млн у квітні).

За даними НБУ, за травень із України вивезли валюти на 121 млн доларів.

Основна валюта

За даними дослідження Центру геоекономіки Атлантичної ради, ролі долара як основної світової резервної валюти нічого не загрожує у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Потенційні суперники, включаючи євро, мають обмежені можливості кинути виклик долару найближчим часом.

Долар продовжує домінувати у валютних резервах, торгових рахунках та валютних операціях у всьому світі. Сьогодні у доларах номіновано 58% іноземних резервів у всьому світі. Крім того, на долар припадає 54% експортних операцій та 88% валютообмінних транзакцій.