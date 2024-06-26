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Спрос на валюту растет: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину

Украина, Среда 26 июня 2024 08:21
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Спрос на валюту растет: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину Фото: в Украину ввезли наличных долларов и евро более чем на 1 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2024 года, составил 1,176 млрд долларов. Это на 4% больше, чем в апреле (1,126 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

При этом банки ввезли за май 846 млн наличных долларов, что на 28% больше, чем в апреле (661 млн долларов). Объем наличных евро сократился до 330 млн долларов в эквиваленте(462 млн в апреле).

Спрос на валюту растет: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину

По данным НБУ, за май из Украины вывезли валюты на 121 млн долларов.

Спрос на валюту растет: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину

Основная валюта

По данным исследования Центра геоэкономики Атлантического совета, роли доллара как основной мировой резервной валюты ничего не угрожает в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Потенциальные соперники, включая евро, имеют ограниченные возможности бросить вызов доллару в ближайшем будущем.

Доллар продолжает доминировать в валютных резервах, торговых счетах и валютных операциях во всем мире. Сегодня в долларах номинировано 58% иностранных резервов во всем мире. Кроме того, на доллар приходится 54% экспортных операций и 88% валютообменных транзакций.

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