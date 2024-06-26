Спрос на валюту растет: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2024 года, составил 1,176 млрд долларов. Это на 4% больше, чем в апреле (1,126 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

При этом банки ввезли за май 846 млн наличных долларов, что на 28% больше, чем в апреле (661 млн долларов). Объем наличных евро сократился до 330 млн долларов в эквиваленте(462 млн в апреле).

По данным НБУ, за май из Украины вывезли валюты на 121 млн долларов.

Основная валюта

По данным исследования Центра геоэкономики Атлантического совета, роли доллара как основной мировой резервной валюты ничего не угрожает в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Потенциальные соперники, включая евро, имеют ограниченные возможности бросить вызов доллару в ближайшем будущем.

Доллар продолжает доминировать в валютных резервах, торговых счетах и валютных операциях во всем мире. Сегодня в долларах номинировано 58% иностранных резервов во всем мире. Кроме того, на доллар приходится 54% экспортных операций и 88% валютообменных транзакций.