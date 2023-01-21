Попит на валюту зріс: НБУ збільшив продаж доларів із резервів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 16 по 20 січня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 7,50 млн доларів і продав 722,42 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 714,92 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 21,80 млн доларів і продав 2 063,95 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 1 992,65 млн доларів.

Таким чином, центробанк збільшив продаж валюти порівняно з минулим, коли він продав 652,52 млн доларів.

Нагадаємо, НБУ за грудень 2022 року збільшив продаж валюти з резервів вдвічі до 3,16 млрд доларів.

Усього за 2022 рік НБУ продав 24,95 млрд доларів. Цей обсяг є рекордним і непорівнянним із попередніми роками.

За даними НБУ, попит на іноземну валюту у грудні збільшився через значну потребу в імпорті енергоносіїв та електрообладнання.

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