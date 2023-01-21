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Спрос на валюту вырос: НБУ увеличил продажу долларов из резервов

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Украина, Суббота 21 января 2023 08:34
Спрос на валюту вырос: НБУ увеличил продажу долларов из резервов Фото: НБУ увеличил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 16 по 20 января 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 7,50 млн долларов и продал 722,42 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 714,92 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой, когда он продал 652,52 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 21,80 млн долларов и продал 2 063,95 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 1 992,65 млн долларов.

Спрос на валюту вырос: НБУ увеличил продажу долларов из резервов

Напомним, НБУ за декабрь 2022 года увеличил продажу валюты из резервов в два раза до 3,16 млрд долларов.

Всего за 2022 год НБУ продал 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несопоставим с предыдущими годами.

По данным НБУ, спрос на иностранную валюту в декабре увеличился из-за значительной потребности в импорте энергоносителей и электрооборудования.

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