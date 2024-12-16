Спрос на валюту вырос в конце года. НБУ продал из резервов более 1 млрд долларов

Спрос на валюту ожидаемо вырос в декабре 2024 года. Национальный банк Украины увеличил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

НБУ в течение недели 9-13 декабря 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 1 млрд 76 млрд долларов. Это максимальный объем с конца мая.

С начала года НБУ продал на межбанке 31,4 млрд долларов.

Ране в НБУ заявили, что увеличение бюджетных расходов на конец года является традиционным сезонным явлением. НБУ ожидает увеличения спроса на валюту и готов компенсировать дефицит.

В декабре Украина рассчитывает получить около 8,5 млрд долларов международной помощи. По прогнозу НБУ, общий объем помощи достигнет 41,5 млрд долларов, что меньше интервенций на межбанке.

Курс доллара

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

На прошлой неделе курс доллара снова вырос и достиг исторического максимума - 41,69 грн/доллар. Но во второй половине недели НБУ снизил курс до 41,60 грн/доллар. В итоге курс вырос на 16 копеек.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара не изменился - 41,80 грн/доллар.