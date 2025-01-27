Попит на валюту впав, курс долара знизився до мінімуму з кінця грудня

НБУ протягом тижня 20-24 січня 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 756,25 млрд доларів.

Це на 25,5% менше, ніж протягом попереднього тижня 13-17 січня - 1,015 млрд доларів.

Загалом від початку року НБУ продав на міжбанку 3,173 млрд доларів.

Курс долара

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

Минулого тижня курс долара опустився до рівнів наприкінці грудня. За тиждень долар подешевшав на 20 копійок 41,92 гривень.

Ситуація на готівковому ринку майже повністю залежить від міжбанку. За тиждень на готівковому ринку курс долара впав на 30 копійок до 42,25 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, попит на валюту був високим наприкінці минулого року у зв'язку з великим обсягом міжнародної допомоги Україні. Частину цих грошей було витрачено на імпорт, через що НБУ збільшив обсяг продажу на міжбанку до рекордних 5,3 млрд доларів.

Попит на валюту залишався значним і на початку 2025 року через сезонний фактор. Однак останніми днями ситуація змінилася, і долар почав дешевшати.

Валютні інтервенції

Попит на валюту різко зріс у грудні, і НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії.

Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів. Однак обсяг міжнародної допомоги Україні за 2024 рік становив 41,7 млрд доларів, що перекрило інтервенції на міжбанку.

Крім того, на початку року Україна вже отримала 3 млрд євро від ЄС за рахунок заморожених російських активів.