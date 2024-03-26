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Попит на валюту впав: банки скоротили ввезення доларів в Україну

Фото: в Україну за місяць ввезли валюти на 1 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у лютому 2024 року, становив 1 млрд 27 млн доларів. Це на 45% менше, ніж рекордний за десять років обсяг січня (1 млрд 864 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

При цьому банки ввезли за лютий 686 млн доларів і євро на 330 млн доларів в еквіваленті.

За даними НБУ, за лютий із України вивезли валюти на 104 млн доларів.

Попит на валюту

Нагадаємо, населення України у січні 2024 року купило у банках 825 млн доларів. Обсяг купівлі впав у порівнянні з січнем на 25%, коли українці купили рекордний за 11 років обсяг валюти (1,103 млрд доларів).

Зазначимо, що іноземна валюта залишається основною формою заощаджень для українців. Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнесу.

НБУ не публікує абсолютних цифр, але попередні відкриті дані свідчать зараз, ця сума досягла 120 млрд доларів.

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