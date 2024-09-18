Попит на оренду елітних будинків під Києвом зростає: що відомо про ціни та причини

За її словами, після початку повномасштабного вторгнення багато мешканців елітних котеджних містечок виїхали за кордон, через що зараз велика кількість будинків виставлена на продаж та оренду. Хоча ціни на заміську нерухомість зросли, вони ще не досягли довоєнного рівня.

Зростання попиту на заміські будинки спостерігається з боку тимчасово переміщених осіб, зокрема власників домашніх тварин.

"Багато тимчасово переміщених осіб, зокрема тих, що мають домашніх тварин, які не змогли зняти квартири в Києві з гарними умовами, а власники будинків більш лояльні, тому й було зроблено акцент на заміській нерухомості. Бо якщо одна частина мешканців виїздить за кордон, то інші переїздять саме всередині країни, і їм також треба вирішувати питання із житлом", – зазначає Олена Бондарук.

Традиційно найбільший попит на оренду будинків фіксується з травня по вересень. Ціна залежить від локації та стану будинку. Вартість оренди старих будинків може становити 15-25 тисяч гривень на місяць, що відповідає цінам на оренду дво- або трикімнатної квартири в Києві.

Ціни на оренду будинків у Києві (скріншот - OLX)

Ціни на сучасні котеджі починаються від 1200 доларів і можуть досягати 20-25 тисяч доларів на місяць.

Ціни на оренду будинків у Києві (скріншот - OLX)