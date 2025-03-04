Попит на комерційну нерухомість знижується: чому українці стали менше працювати в офісах

Оренда офісів

За даними аналізу (порівняння січня 2025 з січнем 2024 року), Київ залишається найактивнішим ринком оренди: у столиці розміщено понад 8 тисяч оголошень, а медіанна ціна оренди складає понад 80 тисяч гривень. За рік ціна зросла на 30%, а попит - на 8%.

У другому за активністю місті - Одесі, де представлено понад 1100 оголошень із медіанною ціною майже 19 тисяч гривень, спостерігається зниження ціни оренди на 19% і падіння попиту на 14%.

Дніпро демонструє схожі тенденції: кількість оголошень перевищує 1000, медіанна ціна становить 15 тисяч гривень, що на 19% вище порівняно з минулим роком, хоча кількість відгуків знизилась на 47% (можливо, через сезонні коливання).

У Львові та Харкові кількість оголошень наближається до 1 тисячі. Проте, медіанна ціна у Львові становить 25,2 тисячі гривень (на 1% більше, ніж у 2024 році), тоді як у Харкові вона впала до 7,2 тисячі гривень (зниження на 22%). Попит у цих містах також суттєво знизився - на 34% у Львові та на 58% у Харкові.

Продаж офісних приміщень

Київ утримує лідерство і на ринку продажу: найдорожчі офіси продаються за 14,4 мільйона гривень, що на 25% більше порівняно з 2024 роком, при цьому кількість оголошень зменшилась на 27%, а відгуків - на 9%.

Львів займає друге місце за вартістю, де офіс можна придбати за 4,6 мільйона гривень. Однак і тут спостерігається різке зниження активності - попит впав на 98%, а кількість оголошень зменшилась на 158%.

У Дніпрі та Одесі також зафіксовано зниження активності покупців: у Дніпрі кількість оголошень зменшилась на 65%, а активність пошукачів впала на 37% із середньою ціною офісу в 4,4 мільйона гривень, а в Одесі - оголошень зменшилось на 32% при зниженні активності на 7%, із середньою ціною 4 мільйони гривень.

Єдиним винятком є Харків, де попри деяке зниження кількості оголошень (-21%), активність покупців зросла на 11%, а середня ціна офісних приміщень залишається стабільною - 2,4 мільйона гривень.

Аналітики підсумовують, що Київ зберігає статус основного центру купівлі та оренди офісної нерухомості в Україні, тоді як в інших містах, таких як Одеса, Дніпро, Львів і Харків, попит поступово падає, що свідчить про втрату статусу бізнес-центрів у цих регіонах. Особливо помітно, що в умовах економічних потрясінь ринок офісів зазнає різних регіональних змін, що створює як виклики, так і нові можливості для орендарів і покупців.