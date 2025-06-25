Попит на готівкові долари та євро зріс: скільки ввезли в Україну

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в травні 2025 року, становив 778 млн доларів. Це на 38% більше, ніж у квітні (564 млн доларів).

За даними НБУ, банки ввезли в Україну готівкових доларів на 457 млн доларів, що на 52% більше менше, ніж у квітні (300 млн доларів).

Крім того, банки ввезли готівкових євро на 318 млн доларів, що на 22% більше, ніж у квітні.



При цьому банки вивезли готівкової валюти на 324 млн доларів.

