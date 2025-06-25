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Спрос на наличные доллары и евро вырос: сколько ввезли в Украину

Фото: Украина банки увеличили ввоз наличных долларов и евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос на наличную валюту в Украине вырос в мае после апрельского обвала. Однако он по-прежнему ниже, чем в начале года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2025 года, составил 778 млн долларов. Это на 38% больше, чем в апреле (564 млн долларов).

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 457 млн долларов, что 52% больше меньше, чем в апреле (300 млн долларов).

Кроме того, банки ввезли наличных евро на 318 млн долларов, что на 22% больше, чем в апреле.

При этом банки вывезли наличной валюты на 324 млн долларов.

 

Курс доллара в мае

Украинцы в мае немного увеличили покупку валюты банках. Чистая покупка валюты составила 248,0 млн долларов.

Объем покупки вырос 30,9% по сравнению с апрелем, когда украинцы купили минимальную сумму с августа 2023 года, - 189,5 млн долларов.

Всего с начала года украинцы купили в банках 3,595 млрд долларов.

Курс доллара на наличном рынке в мае колебался около уровня 41,70-41,90 гривен, а в конце месяца немного упал. В итоге за месяц доллар снизился на 5 копеек до 41,70 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс остался около уровня 41,50 грн/доллар.

В течение апреля официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,43 до 41,70 гривен. В итоге за месяц курс доллара упал на 4 копейки с 41,56 гривен до 41,52 гривен. Курс ниже, чем в конце прошлого года (42,03 грн/доллар).

Данные НБУ свидетельствуют о снижении спроса на валюту в этом году. За апрель 2025 года объем валюты вне банков оценен в 0,5 млрд долларов (в прошлом году - 1,1 млрд долларов), за январь-апрель - 4,2 млрд долларов (в прошлом году - 5,0 млрд долларов).

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