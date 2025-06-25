Спрос на наличные доллары и евро вырос: сколько ввезли в Украину

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в мае 2025 года, составил 778 млн долларов. Это на 38% больше, чем в апреле (564 млн долларов).

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 457 млн долларов, что 52% больше меньше, чем в апреле (300 млн долларов).

Кроме того, банки ввезли наличных евро на 318 млн долларов, что на 22% больше, чем в апреле.



При этом банки вывезли наличной валюты на 324 млн долларов.

