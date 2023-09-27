Попит на євро зростає: банки збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

Обсяг у доларах зріс з 217 млн доларів до 283 млн доларів, обсяг у євро - з 96 млн до 144 млн доларів.

За даними НБУ, у серпні з України вивезли 86 млн доларів, що на 49% більше, ніж у липні (58 млн доларів).

Попит на валюту

На початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився - з 40 до 38 гривень за долар. У червні-липні курс впав до 37,2 гривні за долар.

Однак наприкінці серпня курс долара різко пішов нагору і досяг рівня 38,6 гривень за долар. У НБУ назвали такий стрибок ситуативним коливаннями.