Спрос на евро растет: банки увеличили ввоз в Украину наличной валюты

Объем в долларах вырос с 217 млн долларов до 283 млн долларов, объем в евро - с 96 млн до 144 млн.

По данным НБУ, в августе из Украины вывезли 86 млн долларов, что на 49% больше, чем в июле (58 млн долларов).

Спрос на валюту

В начале 2023 года банки ввезли в Украину рекордный с начала войны объем наличной валюты. После этого в марте курс доллара резко снизился - с 40 до 38 гривен за доллар. В июне-июле курс упал до 37,2 гривен за доллар.

Однако в конце августа курс доллара резко пошел вверх и достиг уровня 38,6 гривен за доллар. В НБУ назвали такой скачок ситуативным колебаниями.