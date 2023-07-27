Попит на євро зростає: банки вдвічі збільшили ввезення в Україну готівкової валюти

При цьому різко зріс обсяг готівкових євро: зі 117 млн до 208 млн у доларовому еквіваленті.

За даними НБУ, у червні з України вивезли 73 млн доларів, що на 20 млн доларів менше, ніж у травні.

Попит на валюту

На початку 2023 року банки ввезли до України рекордний з початку війни обсяг готівкової валюти. Після цього у березні курс долара різко знизився - з 40 до 38 гривень за долар. У червні курс впав до 37,2 гривні за долар.

Середній курс готівкового євро за січень-червень знизився до 41,8 до 40,5 гривень за євро.

Раніше в НБУ зазначали, що роль євро набуває все більшого значення у структурі валютних розрахунків України. Водночас частка долара залишатиметься значною через структуру українського експорту.