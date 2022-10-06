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Попит на деякі товари зріс в десятки разів: що купували українці напередодні зими

Фото: попит на товари для обігріву зріс у багато разів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Українці ще влітку почали закуповувати товари для обігріву будинків та квартир. Попит на генератори, конвектори та різні обігрівачі кардинально зріс, частіше стали купувати теплий одяг і покривала.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Попит повертається. Що купують українці в магазинах під час війни".

Як зазначається в матеріалі, це відбулося на тлі енергетичної кризи через вторгнення Росії, газового шантажу окупантом та заяв українського уряду про те, що нас очікує найскладніша в історії зима.

"Влітку продажі товарів для обігріву зросли в десятки разів, перевищивши показники минулого високого сезону. Намагаючись убезпечити себе від можливих перебоїв з електропостачанням, українці скуповують генератори: їхні продажі зросли приблизно ушестеро. Попит на масляні обігрівачі за літо підвищився в 47 разів. Аналогічну динаміку зростання продемонстрували покривала", - відзначають тенденцію у "Епіцентрі".

Значне зростання попиту спостерігається й на всі категорії електричних обігрівачів: конвектори електричні, теплові панелі, інфрачервоні обігрівачі, тепловентилятори тощо. Більш ніж утричі зросли продажі біокамінів та твердопаливного обладнання, додають у компанії.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними компанії COMFY, попит на обігрівачі в Україні виріс приблизно у 20 разів. Йдеться про будь-які види обігрівачів - від класичних масляних до більш сучасних керамічних панелей

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