Спрос на некоторые товары вырос в десятки раз: что покупали украинцы в преддверии зимы

Украинцы летом начали закупать товары для обогрева домов и квартир. Спрос на генераторы, конвекторы и разные обогреватели кардинально возрос, чаще стали покупать теплую одежду и покрывала.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Спрос возвращается. Что покупают украинцы в магазинах во время войны ".

Как отмечается в материале, это произошло на фоне энергетического кризиса из-за вторжения России, газового шантажа оккупантом и заявлений украинского правительства о том, что нас ожидает самая сложная в истории зима.

"Летом продажи товаров для обогрева выросли в десятки раз, превысив показатели прошлого высокого сезона. Пытаясь обезопасить себя от возможных перебоев с электроснабжением, украинцы скупают генераторы: их продажи выросли примерно в шесть раз. Спрос на масляные обогреватели за лето повысился в 47 раз. Аналогичную динамику продемонстрировали покрывала", - отмечают тенденцию в "Эпицентре".

Значительный рост спроса наблюдается и на все категории электрических обогревателей: электрические конвекторы, тепловые панели, инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы и т.д. Более чем в три раза выросли продажи биокаминов и твердотопливного оборудования, добавляют в компании.