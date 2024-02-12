Попередження для ухилянтів і не тільки. Прикордонники показали, як зараз виглядає Тиса

"Річка суттєво піднялася. Стрімка течія підмиває берег і несе вниз все, що потрапило у воду", - констатували прикордонники.

У ДПСУ запропонували переглянути ці кадри потенційним порушникам, яким переправники обіцяють та к звану "безпечну" нелегальну подорож і стовідсотковий "результат".

"Вкотре нагадуємо, що така "мандрівка" може бути небезпечною для вашого життя і здоровʼя", - кажуть у ДПСУ.

"Популярний" маршрут

За даними ДПСУ, глибина річки Тиса, якою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метра, а ширина - 80 метрів.

При цьому це не заважає всім охочим, зокрема, ухилянтам, робити спроби перетинати річку, щоб опинитися в Румунії, хоча за офіційними даними, лише за 2023 рік у річці Тиса потонули близько 20 чоловіків. І це ті, чиї тіла удалося знайти.