UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Попередження для ухилянтів і не тільки. Прикордонники показали, як зараз виглядає Тиса

Фото: прикордонники показали, як зараз виглядає річка Тиса на кордоні з Румунією (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Річка Тиса у Закарпатській області, яку українці часто використовують для незаконного перетину кордону з Румунією, суттєво піднялася. Прикордонники застерігають від подібних вчинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Річка суттєво піднялася. Стрімка течія підмиває берег і несе вниз все, що потрапило у воду", - констатували прикордонники.

У ДПСУ запропонували переглянути ці кадри потенційним порушникам, яким переправники обіцяють та к звану "безпечну" нелегальну подорож і стовідсотковий "результат". 

"Вкотре нагадуємо, що така "мандрівка" може бути небезпечною для вашого життя і здоровʼя", - кажуть у ДПСУ.

"Популярний" маршрут

За даними ДПСУ, глибина річки Тиса, якою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 2,5 метра, а ширина - 80 метрів.

При цьому це не заважає всім охочим, зокрема, ухилянтам, робити спроби перетинати річку, щоб опинитися в Румунії, хоча за офіційними даними, лише за 2023 рік у річці Тиса потонули близько 20 чоловіків. І це ті, чиї тіла удалося знайти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУМобілізація в Україні