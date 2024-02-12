ua en ru
Пн, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Предупреждение для уклонистов и не только. Пограничники показали, как сейчас выглядит Тиса

Украина, Понедельник 12 февраля 2024 14:22
UA EN RU
Предупреждение для уклонистов и не только. Пограничники показали, как сейчас выглядит Тиса Фото: пограничники показали, как сейчас выглядит река Тиса на границе с Румынией (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Река Тиса в Закарпатской области, которую украинцы часто используют для незаконного пересечения границы с Румынией, существенно поднялась. Пограничники предостерегают от подобных поступков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Река существенно поднялась. Стремительное течение подмывает берег и несет вниз все, что попало в воду", - констатировали пограничники.

В ГНСУ предложили пересмотреть эти кадры потенциальным нарушителям, которым переправители обещают так называемое "безопасное" нелегальное путешествие и стопроцентный "результат".

"В очередной раз напоминаем, что такое "путешествие" может быть опасным для вашей жизни и здоровья", - говорят в ГПСУ.

"Популярный" маршрут

По данным ГПСУ, глубина реки Тиса, которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, кое-где достигает 2,5 метра, а ширина - 80 метров.

При этом это не мешает всем желающим, в частности, уклонистам, предпринимать попытки пересекать реку, чтобы оказаться в Румынии, хотя по официальным данным, только за 2023 год в реке Тиса утонули около 20 мужчин. И это те, чьи тела удалось найти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУ Мобилизация в Украине
NEWS
Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов
Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов
DAILY
Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи
Милан Лелич, Юрий Дощатов, Юлия Акимова Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи