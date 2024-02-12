Предупреждение для уклонистов и не только. Пограничники показали, как сейчас выглядит Тиса

Река Тиса в Закарпатской области, которую украинцы часто используют для незаконного пересечения границы с Румынией, существенно поднялась. Пограничники предостерегают от подобных поступков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Река существенно поднялась. Стремительное течение подмывает берег и несет вниз все, что попало в воду", - констатировали пограничники.

В ГНСУ предложили пересмотреть эти кадры потенциальным нарушителям, которым переправители обещают так называемое "безопасное" нелегальное путешествие и стопроцентный "результат".

"В очередной раз напоминаем, что такое "путешествие" может быть опасным для вашей жизни и здоровья", - говорят в ГПСУ.

"Популярный" маршрут

По данным ГПСУ, глубина реки Тиса, которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, кое-где достигает 2,5 метра, а ширина - 80 метров.

При этом это не мешает всем желающим, в частности, уклонистам, предпринимать попытки пересекать реку, чтобы оказаться в Румынии, хотя по официальным данным, только за 2023 год в реке Тиса утонули около 20 мужчин. И это те, чьи тела удалось найти.