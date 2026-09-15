Попередження Китаю та РФ: США розгорнули на орбіті першу космічну зброю

За словами Мейнка, йдеться про першу публічно визнану США наступальну спроможність у космосі. При цьому він не уточнив, про який саме тип зброї йдеться.

Міністр зазначив, що нова система використовуватиметься для забезпечення "контролю над космосом" та захисту американських сил від дій противника.

Американський посадовець на умовах анонімності пояснив The Washington Post, що це може передбачати, зокрема, знищення супутника противника, якщо той використовується для наведення ударів по американських військових або супутниках США.

Попередження Росії та Китаю

Публічне оголошення про розгортання зброї стало своєрідним сигналом для Росії та Китаю. Вашингтон протягом останніх років попереджав, що Москва і Пекін відпрацьовують наступальні маневри в космосі.

Йдеться, зокрема, про використання лазерів та засобів глушіння, які можуть створювати загрозу американським супутникам.

Мейнк заявив, що розкриття інформації про нову американську спроможність має важливе значення з погляду стримування.

"Це важливо з точки зору стримування", - сказав він, додавши, що нова зброя має захищати американські сили від "ворожих дій противника".

Водночас США також розробляють мережу космічних ракет, які в майбутньому планують включити до системи протиракетної оборони "Золотий купол".